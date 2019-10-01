Парламент Перу выразил доверие правительству

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Конгресс (однопалатный парламент) Перу выразил в понедельник доверие Совету министров (правительству) страны. Как сообщила газета El Comercio, голосование произошло в тот момент, когда президент страны Мартин Вискарра объявлял о роспуске законодательного органа.

Решение было принято 50 голосами против 31, 13 законодателей воздержались.

Ранее в понедельник председатель Совета министров Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда (КС). После этого парламентарии одобрили первую кандидатуру на пост члена КС. Ранее Вискарра предупредил, что если Конгресс проведет голосование по выбору судей до вынесения решения по вопросу доверия, он распустит парламент.

"Произошедшее в Конгрессе показало, как бесстыдно ведет себя парламентское большинство. Они работают в совершенном отрыве от воли перуанцев и только пытаются защитить свои интересы", - сказал Вискарра, объявляя о решении распустить Конгресс. Президент настаивает на необходимости изменения правил выбора членов КС. По его мнению, в настоящее время процедуре назначения не хватает прозрачности.

Согласно перуанскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия правительству президент должен объявить о создании нового кабинета министров. После этого парламент одобряет его состав. Если исполнительной власти вновь не удастся заручиться поддержкой конгрессменов, глава государства имеет право распустить законодательный орган и инициировать проведение досрочных парламентских выборов. С момента вступления в должность в марте 2018 года Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, однако до этого момента Конгрессу удавалось избежать роспуска.