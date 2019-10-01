Ким Чен Ын пообещал поддержку Китаю в поздравлении к 70-летию образования КНР

ПХЕНЬЯН, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке руководства и народа Китая в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования народной республики. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша партия, правительство и народ полностью поддерживают китайскую партию, правительство и народ в их борьбе за защиту стабильности и основных интересов страны и для достижения устойчивого развития, и мы всегда будем поддерживать их на пути защиты и прославления социализма", - подчеркивается в поздравлении Ким Чен Ына.

Лидер КНДР в своем послании также выразил убеждение, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут активно развиваться "в соответствии с потребностями новой эпохи и общим стремлением народов двух стран в духе важных договоренностей, достигнутых на нескольких встречах с генеральным секретарем [Центрального комитета Коммунистической партии Китая]".

Активные личные контакты руководителей КНДР и Китая возобновились весной 2018 года. С того момента Ким Чен Ын четыре раза встречался с Си Цзиньпином в Пекине. В июне председатель КНР посетил Пхеньян, где по итогам переговоров лидеры договорились о сотрудничестве ради "светлого будущего" отношений между государствами.

Во вторник жители Китая отмечают 70-летие образования КНР. По случаю праздника в Пекине состоится крупнейший в истории страны военный парад, в котором примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.