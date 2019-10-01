Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

КАРАКАС, 1 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия. Такое мнение он высказал в понедельник вечером (утро вторника мск) в своем Twitter, комментируя состоявшуюся на минувшей неделе встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения, - написал глава Боливарианской Республики. - На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах. Россия - одна из великих держав XXI века!" Ранее в понедельник Мадуро сообщил о росте российских инвестиций в экономику Венесуэлы, однако не привел конкретных данных.

На прошлой неделе глава южноамериканской страны побывал с визитом в России и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Мадуро с оппозиционными силами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государств на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась.

В состав делегации, сопровождавшей Мадуро в ходе поездки в Россию, вошли министр связи и информации Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.