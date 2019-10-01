В Пекине начались торжества к 70-летию образования КНР

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики начались во вторник в 10:00 по местному времени (05:00 мск) на центральной площади Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На трибуну ведущих к Запретному городу Ворот Тяньаньмэнь поднялись председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян, другие члены руководства страны, а также бывший глава государства Цзян Цзэминь.

О начале торжеств объявил Ли Кэцян. Под 70 залпов парадных орудий знаменная группа почетного караула Народно-освободительной армии Китая вынесла на площадь флаг КНР и подняла его на флагштоке, после чего сводный военный оркестр исполнил государственный гимн.

Парад в Пекине

Позднее председатель КНР дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики. Команда прозвучала с трибуны Ворот Тяньаньмэнь.

"Приступить к парадному прохождению войск", - произнес глава государства. Затем Си Цзиньпин на лимузине "Хунци" ("Красное знамя") совершил объезд парадных коробок и техники, выстроенных на центральном проспекте Пекина - Чанъаньцзе.

"Здравствуйте, товарищи! Хорошо потрудились, товарищи", - приветствовал военнослужащих Си Цзиньпин, облаченный в темно-серый френч, именуемый также "маоцзэдуновкой".

"Здравия желаем, председатель", - кричали в ответ парадные коробки, в том числе состоящие из женщин-военнослужащих в белой, синей и красной форме.

По своему масштабу военный парад превзойдет все подобные смотры в истории Китая: в нем примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. После прохождения войск в городе начнется праздничная демонстрация, в которой примут участие около 100 тыс. человек. В честь государственного праздника планируется выпустить 70 тыс. "голубей мира" и запустить столько же цветных воздушных шаров.