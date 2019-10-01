Министр юстиции Перу стал новым премьер-министром страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и по правам человека Перу Висенте Себальос в понедельник принес присягу в качестве нового председателя правительства. Об этом сообщило агентство Andina.

На этом посту он сменит Сальвадора дель Солара. Кто возглавит Минюст вместо Себальоса, пока не сообщается.

Ранее в понедельник дель Солар представил на рассмотрение Конгресса вопрос доверия правительству. Причиной стали разногласия между исполнительной властью и парламентом по поводу необходимости изменения процедуры выбора членов Конституционного суда. При этом президент Перу Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен рассмотреть вопрос доверия Совету министров до начала выбора судей. Однако парламентарии отказались переносить голосование по кандидатам в судьи, в связи с чем глава государства объявил о роспуске законодательного органа.