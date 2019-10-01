Politico: демократы считают, что Трамп мог соврать о связях своего штаба с WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США считают, что глава Белого дома Дональд Трамп мог соврать в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы в 2016 году о связях своего штаба с организацией WikiLeaks. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на юристов Демократической партии.

Такой вывод содержится в запросе юристов предоставить остающиеся засекреченными материалы расследования. "Материалы могут свидетельствовать не только о причинах препятствования расследованию, но и могут раскрыть то, что Трамп знал о контактах своего штаба с WikiLeaks", - отмечается в заявке представителей демократов к Минюсту США.

Оппоненты в качестве доказательств приводят и показания бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, согласно которым президент просил держать его в курсе деятельности WikiLeaks в отношении Национального комитета Демократической партии (НКДП). "Эти данные прямо показывают, что президент солгал и препятствовал расследованию. В письменных ответах на вопросы спецпрокурора он отрицал, что знал о связях своего штаба с WikiLeaks", - говорится в запросе.

20 апреля прошлого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждали, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждали они.