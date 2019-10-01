СМИ: глава парламента Перу объявил об отстранении президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Конгресса (однопалатного парламента) Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента республики Мартина Вискарры, который ранее в свою очередь принял решение о роспуске законодательного органа. Об этом сообщила газета El Comercio.

"На заседании парламента была одобрена резолюция, которая объявляет президента республики временно неспособным занимать эту должность за нарушение конституционного строя", - говорится на странице Конгресса в Twitter .

Одновременно с этим решением глава парламента привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве и.о. президента. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов законодательной ассамблеи.

Вискарра объявил о решении распустить Конгресс после того, как парламентарии отказались рассмотреть вопрос доверия Совету министров Перу до начала выбора членов Конституционного суда.