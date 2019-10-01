Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники - это абсолютно суверенное право", - сказал Джайшанкар журналистам в ходе визита в Вашингтон. Его слова во вторник приводит телеканал NDTV.

"Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России; как и чтобы какое-то государство указывало нам, покупать или не покупать у Америки", - сказал он. "Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать", - отметил глава МИД Индии.

При этом Джайшанкар признал, что Индия обсуждает с США "опасения Вашингтона" по поводу приобретения у Москвы ЗРС С-400.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.