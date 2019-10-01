Участники демонстрации в Пекине пронесли огромный флаг и портрет Мао Цзэдуна

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Участники демонстрации по случаю 70-летия КНР во вторник пронесли по центральной улице Пекина Чанъаньцзе огромный национальный флаг - красное полотнище с одной большой и четырьмя малыми звездами, символизирующими национальное и политическое единство страны, а также портрет лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вместе со всем народом мы бросим взгляд на историю, на то, как была образована КНР, как проводились реформы и преобразования по усилению открытости нашей страны, осуществлялось строительство социализма с китайской спецификой, его формирование в новую эпоху", - отметил глава центра по организации шествия Чжан Гэ.

За государственным гербом КНР проследовали автобусы с ветеранами революционной и национально-освободительной борьбы китайского народа. Среди них были и те, кто ровно 70 лет назад присутствовал на площади Тяньаньмэнь в момент провозглашения образования Народного Китая Мао Цзэдуном.

Над праздничными колоннами появился большой портрет "архитектора реформ" Дэн Сяопина (1904-1997), за которым проследовали изображения лидеров предшествующих "руководящих поколений" - Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, еще один огромный снимок запечатлел председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина. В целом эти изображения символизируют преемственность китайского руководства, а также основные идеи шествия, воплощенные в лозунгах "Государственное строительство и свершения", "Реформы и открытость" и "Великое возрождение".

По площади проехали платформы с композициями, изображающими различные моменты китайской истории, спортивные достижения. Юноши и девушки на велосипедах под звуки военного оркестра исполнили массовые танцы. Еще состоялось представление с традиционными львами, была платформа с космическим кораблем, роботом и гигантским радиотелескопом "Тяньянь", символизирующая новейшие научно-технические свершения КНР. Представители 56 основных народов Китая, в том числе "элосы" (китайские русские, проживающие в северной части страны), исполнили свои национальные танцы.

Согласно официальным данным, в ней приняли участие порядка 100 тыс. человек при содействии 150-160 тыс. волонтеров. Участники продолжают шествовать с востока на запад по главной улице столицы Чанъаньцзе.