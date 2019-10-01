МИД Белоруссии: программа интеграции Москвы и Минска не несет опасности для суверенитета

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что программа интеграции Белоруссии и России никакой опасности для суверенитета республики не несет. Об этом он сказал в интервью РБК , которое опубликовано во вторник на сайте МИД.

"Действительно, много каких-то конспирологических измышлений вокруг этой программы углубленной интеграции, как ее назвали, в отношениях между Беларусью и Россией, - сказал министр. - Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - это сохранение суверенитета наших государств, в данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь".

По его словам, сегодня построить федерацию или конфедерацию с другим государством вряд ли удастся, потому что общество по сравнению с 1990-ми, когда распался Советский Союз, "уже совершенно другое". "Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость. Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов", - подчеркнул Макей.

Что касается самой программы, то, как отметил министр, она основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. "Никакого отхода от этого договора нет. Да, первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности для белорусской стороны, - отметил Макей. - Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует опять-таки положениям Союзного договора".

Единый эмиссионный центр

Макей заявил, что программа углубленной интеграции Москвы и Минска не содержит положение о создании единого эмиссионного центра.

"Нет. Это [единый эмиссионный центр] не содержится в этой программе, и об этом речи не идет. Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют", - сказал Макей. По его словам, сейчас странам надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией. "Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной, промышленной политики. Вот это самое главное", - считает министр.

Среди проблем, которые надо решать, он назвал налоговый маневр (в нефтяной сфере в России - прим. ТАСС), устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, урегулирование спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть. "Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи, когда мы договариваемся двигаться в том или ином направлении и заключаем соответствующее соглашение, юридически обязывающие документы по тем или иным вопросам, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо сейчас уже пересмотреть эти соглашения", - отметил Макей. В качестве примера он назвал ситуацию с налоговым маневром. "Мы заключаем Договор о создании Евразийского экономического союза. Обе стороны - Беларусь и Россия - подписывают соответствующий протокол, в котором мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси, - сказал Макей. - Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности".

Министр подчеркнул, что надо решать "все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности". "Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", - сказал он.

Макей заметил, что обе стороны сейчас активно работают над реализацией всех предложений. Он сообщил, что согласно интеграционной программе надо разрабатывать 31 дорожную карту в различных сферах торгово-экономического взаимодействия. "Но для нас самое главное - это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится", - подчеркнул он.

Налоговый маневр может помешать

Министр считает, что налоговый маневр, проводящийся в России, может стать препятствием для углубленной интеграции стран.

"Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится", - сказал он. Глава МИД Белоруссии уточнил, что речь идет о таких актуальных проблемах, как "налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть".

Макей отметил изданию, что белорусская сторона считает недопустимым нивелирование ранее принятых договоренностей. "Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи. Например, когда мы заключаем соглашения, юридические обязывающие документы по тем или иным вопросам, договариваемся двигаться в определенном направлении, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром", - добавил он.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также указал, что первоначально в программе интеграции содержались "неприемлемые" для Белоруссии положения, к примеру, о создании наднациональных структур, не соответствующих положениям союзного договора. Однако, по его словам, на встрече президентов в Санкт-Петербурге эти разногласия были сняты, а стороны решили "сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией и прочее".

При этом Макей выразил надежду, что все дорожные карты по урегулированию проблемных вопросов будут подготовлены правительствами обеих стран до конца года.

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью - эти потери в Минске оценивают в $10-11 млрд до 2024 года. Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве от 1999 года. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции.

8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции стран будет представлен президентам РФ и Белоруссии.