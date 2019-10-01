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Более 200 человек пострадали в ходе беспорядков в Джакарте

По словам губернатора столицы, 15 человек были госпитализированы

ТАСС, 1 октября. Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что более 200 человек получили травмы во время массовых беспорядков в столице Индонезии 30 сентября. Об этом во вторник сообщает газета The Jakarta Post.

"210 человек получили травмы, из них 15 были госпитализированы", - сказал губернатор. По словам медиков, несколько человек пострадали от камней, которые швыряли участники столкновений. Во время массовых волнений неизвестные подожгли полицейский автомобиль в центральной части столицы.

Как сообщает агентство Antara, арестованы около 30 участников беспорядков.

Столкновения студентов с полицией начались 24 сентября в Джакарте, после чего распространились на другие регионы Индонезии. Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата. В ходе беспорядков погибли два студента, один из которых получил огнестрельное ранение.

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