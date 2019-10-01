В Гонконге из-за беспорядков закрыты 19 станций метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR к этому часу закрыла в общей сложности уже 19 станций метро из-за общественных беспорядков. Об этом сообщила администрация подземки, опубликовавшая список этих станций на своем сайте.

Антиправительственные акции протеста охватили во вторник многие районы мегаполиса в день 70-летия образования КНР. Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги, устраивают акты вандализма, срывают праздничные баннеры. Полиция применяет для разгона радикальных групп слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает в прямом эфире местное телевидение, основные беспорядки отмечены в материковой части города. Агрессивно настроенные активисты возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают погромы. В спальном районе Тун Мун радикалы облили полицейских некой едкой жидкостью, которая также попала и на журналистов.

Около 100 тыс. человек, по некоторым оценкам, участвуют в массовой демонстрации в деловом центре на острове Гонконг. В связи с беспорядками в городе закрыты многие торговые точки, нарушено движение автобусов по целому ряду маршрутов.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Пока беспорядки обходятся без человеческих жертв.