Порошенко не пришел на проведение допроса с использованием полиграфа

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился на допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщил заведующий отделения психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

"От Петра Алексеевича не было никаких заявлений, он не явился пока", - сказал он журналистам в эфире NewsOne.

Проведение экспертизы было запланировано на 10:00 мск. Ирхин заявил, что институт готов провести допрос, если Порошенко все-таки приедет. Вместе с тем он исключил возможность проведения экспертизы в прямом эфире, на чем ранее настаивал Порошенко. "Судебно-психологическая экспертиза не предполагает проведение исследования в прямом эфире. Это экспертиза, а прямой эфир - это шоу", - сказал он.

В августе нынешнего года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос экс-президента с применением детектора лжи. Решение было выдано в рамках расследования дела о вероятном уклонении Порошенко от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Сам Порошенко уже побывал на допросе в ГБР в качестве свидетеля по этому делу, после которого директор бюро Роман Труба допустил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. Порошенко тогда отметил, что готов пройти эту процедуру, хотя, как он выразился, и не доверяет ГБР.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной нынешнего года против него было заведено более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии правящего большинства в Верховной раде.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) - добавлены подробности.