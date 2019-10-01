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СМИ: иранский суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Хасан Ферейдун был арестован в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений

ТЕГЕРАН, 1 октября /ТАСС/. Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы", - цитирует его агентство Fars.

Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) - добавлены подробности.

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ИранРоухани, Хасан
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