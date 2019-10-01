КНДР и США начнут переговоры на рабочем уровне 5 октября

ТАСС, 1 октября. КНДР и США приступят к переговорам на рабочем уровне 5 октября. Об этом во вторник сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи.

Отмечается, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.

"Я надеюсь, что предстоящие переговоры ускорят развитие отношений КНДР и США", - цитирует ЦТАК слова Цой Сон Хи.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.