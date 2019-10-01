Госбюро Украины допросило министра финансов по делу о национализации Приватбанка

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины провело допрос министра финансов Оксаны Маркаровой в качестве свидетеля по делу о национализации Приватбанка. Данную информацию подтвердила сама министр изданию УНН.

"Меня официально вызвали на допрос в деле Приватбанка", - сказала она.

По словам Маркаровой, допрос длился около часа. Министр сообщила, что ее допрашивали в качестве свидетеля. Других подробностей она не сообщила. "Я, по сути, не могу давать комментарии", - сказала она.

Госбюро проводит расследование относительно возможного вмешательства в работу Окружного административного суда Киева, который признал противоправной приватизацию банка. По данному делу был допрошен также в качестве свидетеля бывший президент Украины Петр Порошенко. Тогда речь шла о событиях в апреле этого года во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где пятый президент высказал мнение о незаконности и неправосудности решения суда в деле об отмене национализации Приватбанка.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка.

Окружной административный суд Киева 18 апреля текущего года, рассмотрев иск Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен ранее заявлял, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.