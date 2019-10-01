На Украине расследуют дело против экс-генпрокурора о владении сетью нелегальных казино

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора страны Юрия Луценко в связи с подозрениями о его причастности к нелегальному игорному бизнесу. Об этом сообщило во вторник агентство УНН со ссылкой на исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максима Билоусенко.

Расследование в отношении Луценко ГБР начало по заявлению председателя парламентской фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давида Арахамии. "На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением - прим. ТАСС.)", - сообщил Билоусенко.

По его словам, в заявлении Арахамии, поступившем в ГБР, речь идет о возможном злоупотреблении бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Как отмечает УНН, ранее председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В сентябре Арахамия обещал лично обратиться в правоохранительные органы в связи с этим. По сообщению УНН, Давид Арахамия заявлял, что у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова также есть нелегальный игорный бизнес.

Юрий Луценко был назначен генпрокурором 12 мая 2016 года. Верховная рада Украины 29 августа освободила его от этой должности, поддержав представление президента страны Владимира Зеленского. Бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в понедельник в Telegram-канале, что Юрий Луценко уехал в Великобританию.