Макрон надеется выйти на новый этап на предстоящем саммите в "нормандском формате"

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Предстоящий саммит в "нормандском формате" может ознаменоваться выходом на новый этап в выполнении минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, выступая с речью перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

"В ближайшие недели у нас состоится саммит глав государств и правительств в "нормандском формате". И мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли на новый этап", - сказал французский президент.

Президент Франции особо подчеркнул, что "в диалоге с Россией большое значение имеют минские соглашения". "Мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным прилагаем усилия к тому, чтобы реализация их положений продвигалась", - подчеркнул он.

Макрон отметил, что "этим летом уже был пройден важный этап с обменом пленных". "И теперь нам следует продвигаться в реализации положений того, что сейчас называют "компромиссом Штайнмайера", и положений минских договоренностей, в отношении линии разграничения, Донбасса, Крыма и по другим темам", - сказал французский президент.