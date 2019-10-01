СМИ: более 30 человек пострадали в гонконгских демонстрациях

ТАСС, 1 октября. По меньшей мере 31 человек пострадал при столкновениях с полицией во время протестов в Гонконге во вторник. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании RHTK.

По ее данным, 31 человек госпитализирован, из них двое находятся в критическом состоянии.

Акции протеста охватили мегаполис во вторник - день 70-летия образования КНР. Ранее RHTK информировала о том, что один из полицейских выстрелил из боевого оружия в демонстранта, ранив его в грудь.

Массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, вспыхнули в городе в начале лета. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования жестких действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.