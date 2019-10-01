Украинская делегация создала в ПАСЕ группу "Балтик плюс" для противодействия России

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы "Балтик плюс" с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

В сообщении, размещенном во вторник на ее странице в Facebook отмечается, что задачей группы является "продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии".

"Наш первый шаг - отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов, - написала Ясько. - Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге".

Следующая встреча группы, по ее словам, состоится в Киеве.

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на открывшуюся в Страсбурге осеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против принятого организацией летом нынешнего года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее часть членов делегации, в том числе Елизавета Ясько, отправилась в Страсбург, объясняя это необходимостью отстаивать позиции Киева на полях сессии.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.