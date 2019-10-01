Следствие на Украине завершило изъятие документов по инциденту в Керченском проливе

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) завершило изъятие документов в рамках расследуемого дела об инциденте в Керченском проливе с участием украинских моряков, и проводит их экспертизу. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в интервью ТСН.ua .

"У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы", - сказал он. Труба сообщил, что такие изъятия были проведены и в офисе президента страны.

"Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые составляют государственную тайну. Эти документы изымаются не только в одном органе", - сказал он. Труба проинформировал, что в уголовном деле назначена экспертиза, по результатам которой ведомство сможет "дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество".

Ранее украинские суды предоставили ГБР разрешения на изъятие документов, касающихся прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и составляющие государственную тайну. В частности, Печерский районный суд Киева выдал такое разрешение, санкционировав изъятие в офисе президента страны Владимира Зеленского.