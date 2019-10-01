СМИ: Дутерте обсудит с Путиным оборонное сотрудничество

ТАСС 1 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности во время своего визита в РФ, который пройдет с 1 по 5 октября. Об этом во вторник сообщает газета Manila Bulletin.

Дутерте также заявил, что встретится с представителями российского бизнеса для привлечения инвестиций в филиппинскую экономику.

Дутерте посетил Россию в мае 2017 года, однако в связи с обострением ситуации в его стране был вынужден прервать свой визит и срочно вернуться на Филиппины. Тогда на острове Минданао на юге страны было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дутерте 3 октября вместе с Путиным и лидерами Казахстана, Азербайджана и Иордании примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. По словам представителя Кремля, также российский президент планирует провести двусторонние встречи со своими иностранными коллегами, в том числе с Дутерте.