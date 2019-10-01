СМИ: Макрон в Нью-Йорке пытался организовать телефонный разговор Трампа и Роухани

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке предпринял попытку организовать разговор по телефону президентов США Дональда Трампа и Ирана Хасана Роухани. Этот план провалился из-за того, что американская и иранская стороны превратно истолковали официальные заявления друг друга, сообщил в понедельник журнал The New Yorker со ссылкой на французских дипломатов.

Лидер Ирана не поднял трубку

По их данным, 24 сентября группа техников была направлена для установки защищенной от прослушивания телефонной линии в помещении на том же этаже отеля Millennium Hilton, в котором Роухани остановился на время участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. Эта гостиница была одним из трех мест в Нью-Йорке, где президент Ирана мог находиться, не нарушая санкции со стороны США, уточняет издание. Макрон хотел организовать в тот же день в 21:30 (04:30 мск 25 сентября) разговор по телефону в режиме конференции с Трампом и Роухани.

Согласно публикации, президент Франции ранее в тот же день, находясь рядом с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и в присутствии дипломатов, попросил через переводчика у Роухани дать согласие побеседовать с главой Белого дома. "Если он [президент Ирана] покинет страну [США], не встретившись с президентом Трампом, то, честно говоря, это будет упущенная возможность", - приводит журнал реплику Макрона переводчику.

"Потому что он [Роухани] не вернется [в США] еще несколько месяцев, а президент Трамп не поедет в Тегеран", - пояснил французский лидер, обращавшийся через переводчика к президенту Ирана. Последний рассмеялся. "Придется встретиться сейчас", - настаивал Макрон. Этот эпизод был снят на видео, утверждает The New Yorker.

Как напоминает газета, буквально накануне открытия сессии ГА ООН США решили ввести санкции против иранского Центрального банка, а адвокат американского президента Рудольф Джулиани на мероприятии иранской оппозиции высказался в поддержку смены государственного строя в Исламской Республике. К вечеру 24 сентября у Роухани не было веских оснований считать, что Трамп готов сделать первый шаг и согласиться на смягчение режима антииранских санкций. Поэтому, когда Макрон предложил встретиться тет-а-тет, иранский лидер уже ушел спать, поясняют источники издания.

Как и было условлено, в намеченное время (21:30) в помещение для переговоров Millennium Hilton поступил звонок от президента США, его французский коллега поднял трубку, но президент Ирана не ответил. "Как и в течение предыдущих месяцев, мы в Нью-Йорке работали над тем, чтобы Иран взял на себя дополнительные обязательства в обмен на смягчение санкций США. Мы провели технические мероприятия на случай, если телефонный разговор состоится. Он не состоялся", - приводит слова французского дипломата The New Yorker, напоминая о том, что на следующий день, 25 сентября, Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана.

Франция не теряла надежд

Согласно публикации, Макрон не терял надежды добиться встречи лидеров США и Ирана. Однако Роухани 26 сентября улетел в Тегеран, где сообщил журналистам, что лидеры Франции, Германии и Великобритании в Нью-Йорке уверяли его в готовности Трампа смягчить санкционный режим и заново вступить в переговоры. Президент США в своем Twitter поспешил опровергнуть соответствующие публикации СМИ. По оценке источников журнала, у Роухани и Трампа сложилось неверное представление о том, что именно пошло не так.

В августе лидер Франции Эмманюэль Макрон выступил за проведение встречи между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани в ближайшее время для урегулирования разногласий между двумя державами. Наиболее вероятным местом для организации такой беседы наблюдатели называли именно Нью-Йорк, а временем - неделю высокого уровня. После этого Трамп заявил, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий и считает такое предложение реалистичным. Однако в Тегеране предупредили, что диалог невозможен до тех пор, пока Вашингтон не вернется к исполнению положений ядерной сделки.