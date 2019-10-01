Военный атташе КНР: Пекин требует от США аннулировать проект продажи истребителей Тайваню

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны осознать опасность продажи вооружения Тайваню и немедленно отказаться от поставок туда своих истребителей. Об этом заявил в интервью ТАСС военный атташе КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

По его словам, тайваньский вопрос, который касается суверенитета и территориальной целостности КНР, не допускает никакого вмешательства извне. "Любые замыслы о расчленении Китая невозможно осуществить, любые недооценки решительности и воли китайской армии являются крайне опасными, - отметил Куй Яньвэй. - Китай требует, чтобы США полностью осознали серьезную опасность продажи вооружения Тайваню, немедленно аннулировали вышеуказанный проект и прекратили военные связи с Тайванем, чтобы избежать нанесения еще большего ущерба отношениям между армиями Китая и США".

"Мы примем все необходимые меры для защиты собственных интересов, будем твердо защищать государственный суверенитет, единство страны и территориальную целостность, решительно сохранять мир и стабильность в регионе, не поскупившись никакой ценой, - подчеркнул он. - К сожалению, Вашингтон пытается использовать Тайвань как инструмент сдерживания КНР. Данные поступки американской стороны подрывают ее международный авторитет, никак не связаны с высшей справедливостью или моральными принципами".

Собеседник агентства заверил, что продажа вооружения не изменит кардинальное соотношение сил между двумя берегами Тайваньского пролива, а лишь "подаст ложные сигналы". "У нас есть достаточно воли, чтобы остановить вмешательство иностранных сил. За любые последствия от продажи вооружения Тайваню США несут ответственность", - заключил Куй Яньвэй.

20 августа Госдепартамент официально объявил об утверждении проекта продажи Тайваню 66 истребителей F-16V на сумму $8 млрд.