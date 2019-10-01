Путин и Роухани обсудили иранский план по обеспечению безопасности в Персидском заливе

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани на полях саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване обсудили инициативу Тегерана по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте президента Ирана.

"Стороны обсудили ядерную сделку, а также "Ормузскую мирную инициативу", - сообщает пресс-служба президента Ирана.

По словам президент Ирана, "эта инициатива предполагает взаимодействие по различным вопросам, включая энергетическую безопасность, свободу судоходства и беспрепятственный экспорт нефти". "Безопасность и стабильный мир в районе Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива могут быть обеспечены только путем сотрудничества региональных держав", - приводит пресс-служба слова Роухани.

Он отметил ядерную сделку по иранской ядерной программе как "эффективную модель решения международных проблем дипломатическим способом". "Для реализации этого соглашения необходимо полное выполнение странами-участниками своих обязательств", - добавил президент.

25 сентября проект "Ормузская мирная инициатива" был представлен президентом Ирана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, "коалиция будет создана на базе принципов и целей ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.