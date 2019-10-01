Глава МВД Великобритании пообещала после Brexit ввести более жесткую систему иммиграции

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Прити Пател пообещала, что Лондон ужесточит иммиграционную систему после выхода страны из ЕС, взяв за основу действующую в Австралии балльную схему. Об этом она заявила, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

"У меня будет особая ответственность в тот момент, когда придет время вернуть контроль [за границами страны, что является одним из основных лозунгов сторонников Brexit]. Это будет означать прекращение свободного перемещения граждан, разом и для всех. Вместо этого мы введем основанную на баллах иммиграционную систему по образцу Австралии", - сказала она.

"Это такая система, которая будет наилучшим образом отвечать интересам Великобритании для привлечения самых лучших и самых ярких [людей], которая будет поддерживать выдающихся ученых, самых прекрасных академиков и ведущих экспертов в своих областях. И она будет под контролем британского правительства", - пояснила министр.

Благоприятный для въезда режим в этом случае будет распространяться лишь на тех приезжих, которые владеют дефицитными для Великобритании специальностями: врачей, квалифицированных медсестер, учителей и инженеров, но и им придется доказывать высокий уровень своего профессионального мастерства и знания английского языка.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.