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Кризис на Украине
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Зеленский: "формулу Штайнмайера" предстоит включить в закон об особом статусе Донбасса

Украинский лидер отметил, что Киев согласовывает текст "формулы Штайнмайера" с участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Украина согласовала с другими участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе "формулу Штайнмайера", однако ее еще предстоит включить в новый закон об особом статусе региона. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

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"Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе", - сообщил он.

Зеленский добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. "Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью. И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции", - подчеркнул президент.

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Как сообщили ТАСС источники, близкие к переговорам в Минске, "все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение". При этом уточняется, что свою подпись поставил и полпред Украины в группе Леонид Кучма.

В новость были внесены изменения (20:05 мск) — добавлена информация по тексту.

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