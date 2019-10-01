МИД ЛНР: для реализации "формулы Штайнмайера" Киев должен изменить законодательную базу

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Подписание Киевом "формулы Штайнмайера" открывает возможность для продвижения урегулирования в Донбассе, но предстоит еще большой массив работы. Об этом заявил глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) и глава ее делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Владислав Дейнего.

"Подписание формулы - это первый шаг на пути политического урегулирования, - сказал он журналистам по окончании заседания в Минске. - Отправная точка, с которой мы начинаем процесс создания условий для политического урегулирования".

"Это прежде всего внесение изменений в конституцию Украины, принятие специального закона о проведении выборов, вопросы амнистии, - пояснил Дейнего. - Это отмена всех нормативных актов Украины, которые противоречат обязательствам, принятым Украиной в рамках минского процесса - это еще очень длительный этап работы".

"Главное то, что "формула Штайнмайера" подписана пятью участниками переговоров, согласование формулы оформлено письмами, и сейчас этот механизм запускается в работу", - подытожил глава МИД ЛНР.

"Формула Штайнмайера"

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.