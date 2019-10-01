Вице-президент Венесуэлы назвала Гуайдо преступником и вором

КАРАКАС, 1 октября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо является преступником и вором на службе у мирового империализма, который желает завладеть природными богатствами Венесуэлы. Об этом во вторник заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес во время пресс-конференции в Каракасе.

"Хуан Гуайдо - не политический деятель, а вор, связанный с международными интересами. Он является инструментом имперских интересов, которые хотят эксплуатировать богатство Венесуэлы", - сказала политик, чье выступление транслирует канал TeleSUR.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.