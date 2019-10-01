Сайдик считает, что до выборов в Донбассе еще предстоит много работы

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. О сроках проведения выборов в Донбассе пока говорить рано, для этого предстоит еще много работы. Такую точку зрения высказал во вторник спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.

На ней была подписана "формула Штайнмайера" о предоставлении на постоянной основе особого статуса этому украинском региону, а также достигнута договоренность о начале 7 октября разведения войск на еще двух участках на линии соприкосновения.

"По рекомендации политических советников глав "нормандкой четверки" от 11 сентября сегодня члены контактной группы, включая представителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы", - сообщил Сайдик на вопрос о том, в каком виде она была подписана. "Если мне кто-то пишет письма, то он их и подписывает", - добавил он.

Журналистов также интересовало, когда теперь можно ожидать проведения в Донбассе местных выборов, от которых, собственно, и зависит вступление в силу "формулы Штайнмайера". По мнению Сайдика, пока говорить об этом рано. "По этому вопросу еще предстоит много работы внутри контактной группы и в "нормандском формате", - заметил он. - Очень много работы предстоит в политической подгруппе контактной группы. Именно в ней надо будет говорить о проведении выборов. Там есть вопросы безопасности этих выборов, и много-много других вопросов".

При этом Сайдик согласился с мнением о том, что первым шагом на этом пути может стать саммит в "нормандском формате". "Это ваши толкования, но я думаю, что могу с вами согласиться", - заметил он на настойчивые расспросы журналистов.

Сайдик не стало также загадывать, как будут осуществляться другие положения минских соглашений.

"Потом, конечно, будет идти речь о том, что делать потом, после проведения выборов и после вступления в силу "формулы Штайнмайера", - сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

Минские соглашения

Согласно минским соглашениям, помимо прекращение огня, отвода вооружений и вывода иностранных войск, на Украине должна быть проведена конституционной реформа, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Киев обязался провести амнистию всем участникам событий на востоке, восстановить экономические связи с Донбассом, а неподконтрольный ныне Киеву участок российско-украинской границы должен быть передан только после предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе после проведения там местных выборов.

Однако именно нежелание Киева выполнять политическую часть соглашений тормозило реализацию этого плана в течение последних четырех с половиной лет при прежней администрации во главе с президентом Петром Порошенко.