Партия Порошенко назвала подписание "формулы Штайнмайера" шагом к снятию санкций с России

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против согласования "формулы Штайнмайера" на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявив, что она является пересмотром "Минска" и предпосылкой для снятия санкций с России. Соответствующее заявление от лица партии и одноименной фракции в Верховной рады во вторник озвучил Порошенко.

"По поводу событий сегодня фракция "Европейская солидарность" в парламенте и наша партия хотели бы заявить, что никакой "формулы Штайнмайера" как составляющей минских соглашений не существует", - заявил он, назвав ее "формулой Путина" и добавив, что она "кардинально меняет последовательность действий, которые были предусмотрены минскими соглашениями, откидывает карту минских соглашений <...>".

При этом Порошенко не упомянул, что именно он, будучи президентом, участвовал в саммите "нормандской четверки", на котором "формула Штайнмайера" была одобрена.

Порошенко утверждает, что "подписание "формулы" российского происхождения де факто означает ослабление или снятие санкций с Российской Федерации, легитимизацию российской оккупации Донбасса, легитимизацию незаконного референдума по Крыму <...>". Он добавил, что его партия будет участвовать в акциях протеста на эту тему.

С аналогичной критикой согласования "формулы" выступил член "Европейкой солидарности", экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий. "То, что произошло в Минске, - это попытка демонтажа украинского государства! Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим!"- написал он во вторник на своей странице в Facebook. А его бывший первый заместитель Ирина Геращенко - также член партия Порошенко - заявила, что согласование "формулы Штайнмайера" - это "ловушка Кремля", а также "односторонние обязательства Украины", которые возлагают на Киев "ответственность за развязанную войну".

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Сразу после сообщения этой новости под офисом президента Украины Владимира Зеленского начал собираться митинг против "формулы".

Формула Штайнмайера

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.