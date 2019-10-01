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Bloomberg: США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin за $39 млн

Украинское Минобороны ранее сообщало о планах начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin по прямой программе уже в этом году
Украинские военнослужащие с ПТРК Javelin во время парада, посвященного Дню независимости Украины, 24 августа 2018 года REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Украинские военнослужащие с ПТРК Javelin во время парада, посвященного Дню независимости Украины, 24 августа 2018 года
© REUTERS/Gleb Garanich

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, Госдепартамент США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin. Официальное заявление на этот счет может последовать позднее во вторник, пишет агентство.

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Министерство обороны Украины 13 сентября, отвечая на информационный запрос агентства УНН, сообщило о планах начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсировалось. В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Javelin уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.

Комментируя ситуацию с решением президента США Дональда Трампа провести пересмотр военной помощи Украине, в Вашингтоне сообщили, что США восстановили всю военную помощь Киеву как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

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