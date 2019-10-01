Полиция Гонконга задержала свыше 180 человек в ходе беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 180 участников уличных беспорядков были задержаны во вторник в ходе протестных акций в Гонконге. Не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщил журналистам комиссар местной полиции Стивен Ло.

Он подтвердил инцидент, в ходе которого огнестрельное ранение в область груди получил 18-летний подросток, госпитализированный в критическом состоянии. По словам комиссара, офицер полиции, произведший выстрел боевыми патронами, действовал "исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания".

В общей сложности, по данным медиков, в ходе столкновений ранения получили 66 человек. Состояние двух из них расценивается врачами как критическое и еще двух как серьезное.

Во вторник во многих районах Гонконга были отмечены массовые акции протеста, приуроченные к 70-летней годовщине образования КНР. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.