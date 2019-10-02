Главы ДНР и ЛНР сделали совместное заявление по подписанию "формулы Штайнмайера"

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Подписание "формулы Штайнмайера" следует понимать как признание за народом Донбасса права самому определять свою судьбу. Таков главный посыл совместного заявления лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, опубликованного в среду.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, - говорится в документе. - Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель".

В заявлении подчеркивается, что республики будут "продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".

"И призываем господина [президента Украины Владимира] Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - подчеркнули главы республик.

"Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - говорится в заявлении.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - резюмировали лидеры ДНР и ЛНР.

Во вторник по результатам заседания Контактной группы полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

После этого президент Зеленский на специальном брифинге заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе". Он добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Кроме того, он заявил, что выборы не могут быть проведены, пока Украина не получит контроль над всей границей с РФ.

Формула Штайнмайера

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено Минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками Контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений Минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.