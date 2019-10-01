Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера" и договорилась об отводе сил в Донбассе

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Очередное заседание во вторник в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые за последние пять лет завершилось по-настоящему весомыми результатами. Участники встречи согласовали вызывавшую до последнего времени в Киеве возражения "формулу Штайнмайра" о предоставлении особого статуса Донбассу и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения. От этого во многом зависели не только перспективы проведения нового саммита в "нормандском формате", на котором особенно настаивал Киев, но и будущее всего переговорного процесса по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта.

Еще утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание контактной группы должно наконец прояснить позицию Киева в отношении "формулы Штайнмайера".

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность", - сказал Песков. При этом он особо отметил, что возможный отказ киевских властей подписать "формулу Штайнмайера" существенно затормозит весь переговорный процесс.

Оснований для таких опасений у Москвы было предостаточно. Еще в середине сентября политические советники руководителей Германии, России, Украины и Франции, образующие, собственно, "нормандскую четверку", согласовали условия проведения нового саммита. Одним из них было фиксация на бумаге обязательств сторон по предоставлению неподконтрольным ныне Киеву территориям особого статуса управления с закреплением его в конституции на постоянной основе.

Ожидалось, что это произойдет еще две недели назад, на первой после этой договоренности встрече контактной группы 18 сентября. Однако в последний момент глава украинской делегации Леонид Кучма отказался это делать и вновь начал выдвигать дополнительные требования, обескуражив во многом всех членов "нормандской четверки".

В ходе сегодняшнего заседания, как подтвердили после него многие источники, украинскую делегацию вновь пришлось буквально силой заставлять сдержать данное слово. Так, полпред РФ Борис Грызлов признал, что на ней пришлось "преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание формулы".

Близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что "украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера". "Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе "формулу Штайнмайера", - сообщил он.

В отличие от прошлого раза сегодня прокомментировать позицию Киева решил сам президент Владимир Зеленский. На экстренно созванном брифинге он подтвердил, что Украина согласовала с другими участниками переговорного процесса "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовали текст "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" должна быть теперь имплементирована в новый закон об особом статусе", - сообщил он.

Зеленский добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Он напомнил, что разработанный при прежней администрации закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря текущего года.

"Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью", - заверил президент Украины, но тут же добавил, что в нем "не будет пересечена ни одна красная линия, не будет никакой капитуляции". При этом Зеленский не уточнил, что именно он имеет в виду.

"Формула Штайнмайера"

Еще четыре года назад, стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.