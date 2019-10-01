Politico: Белый дом весной 2018 года обновил систему безопасности для защиты от утечек

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Белый дом изменил весной 2018 года сверхсекретную систему Совета национальной безопасности (СНБ), отвечающую за конфиденциальность документов президента США, для предотвращения утечек о переговорах. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на двух бывших сотрудников администрации, имевших непосредственное отношение к этому процессу.

Реформирование заключалось в новом порядке допуска к материалам кодированной системы СНБ для сохранности записей телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа с зарубежными коллегами. Кроме того, в случае утечки нововведения позволяли вычислить предполагаемого виновника. Ранее удавалось распознать лишь тех, кто загрузил или обновил материалы, однако перечень лиц, получивших доступ к документам, определить было нельзя.

По данным издания, функционирование системы подверглось проверке после попадания в прессу информации о жалобе некоего осведомителя из спецслужб о содержании июльской беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители администрации США на запрос газеты заявили, что не намерены обсуждать, как хранят секретные документы.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.