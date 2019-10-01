Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17

ГААГА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали во вторник вечером в дебатах в главном законодательном органе страны. Документ опубликован на сайте парламента Нидерландов.

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В нем депутаты обратили внимание, что "для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов". С учетом этого они потребовали от правительства рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок с осторожностью отреагировал на данное предложение. В ходе дебатов он повторил звучавшие и ранее заявления о том, что правительство "с юридической точки зрения не видит оснований для этого". Министр также обратил внимание на то, что изучение фактов не будет легкой задачей, потому что для этого потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России. "Речь идет и об их воздушном пространстве", - заметил Блок. Однако в конечном счете он не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг ситуации с незакрытым воздушным пространством.

Письменное предложение поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии. Небольшие оппозиционные партии в дебатах участия не принимали.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.