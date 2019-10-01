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Reuters: в Мали при нападении экстремистов погибли 25 военных

Ранее армии страны удалось вернуть два лагеря под свой контроль

ТАСС, 2 октября.По меньшей мере 25 военнослужащих армии Мали погибли в понедельник в результате нападений экстремистов на два военных лагеря. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщило во вторник агентство Reuters.

Отмечается, что судьба еще 60 военных пока неизвестна.

По информации агентства France Presse, батальону малийской армии удалось вернуть лагеря под свой контроль в ходе антитеррористической операции, во время которой также были ликвидированы 15 боевиков.

Экстремисты атаковали лагеря военных в центральной части Мали близ границы с Буркина-Фасо. За нападением предположительно стоит террористическая группировка "Ансар уль-Ислам". Атаковавшие использовали тяжелые вооружения.

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Буркина-ФасоМали
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