Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн на предвыборную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года собрал рекордные $125 млн добровольных пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщил во вторник в Twitter менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл.

"Большой сбор средств в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн", - указал он. При этом Парскейл подчеркнул, что эта сумма - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, когда тот баллотировался на второй президентский срок. Агентство Associated Press уточняет, что за третий квартал 2011 года Обаме и Национальному комитету Демократической партии удалось привлечь $70 млн.

"Президент Трамп проводит грандиозную кампанию, собирая рекордные суммы в рекордные сроки", - заключил Парскейл. В свою очередь, председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронна Макдэниел подчеркнула, что республиканцы "уже ведут борьбу с демократами и намерены переизбрать президента на второй срок в 2020 году". Ранее НКРП сообщил, что привлек за счет агрессивной пропагандистской кампании $6 млн добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в Конгрессе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.