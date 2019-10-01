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В Токио сообщили, что Пхеньян осуществил пуски двух ракет

Одна ракет достигла экономической зоны Японии, отметили в кабмине страны
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© EPA-EFE/KCNA, архив

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. КНДР осуществила в среду запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - сказал он.

В новость были внесены изменения (1:43 мск) - обновлены источник и заголовок

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