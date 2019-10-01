В Токио сообщили, что Пхеньян осуществил пуски двух ракет

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. КНДР осуществила в среду запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - сказал он.

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