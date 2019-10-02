СМИ: Министр юстиции США тайно собирал в Риме данные о фигуранте расследования Мюллера

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр собирал на прошлой неделе в Риме информацию о фигуранте расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсаде. Как сообщает во вторник новостной портал The Daily Beast, Барр вместе с прокурором Коннектикута Джоном Дюрэмом, занимающимся проверкой деятельности спецслужб США в ходе предыдущей президентской гонки, провели встречи с сотрудниками итальянской разведки высокого ранга.

Конфиденциальные беседы

По данным портала, Барр попросил выделить в посольстве США переговорную для конфиденциальных бесед с агентами спецслужб Италии, во время встреч Дюрэм должен был сидеть по правую руку от него. Неназванные представители дипмиссии признались изданию, что вынуждены были скрывать внезапный визит главы Минюста. "Барра и Дюрэма особенно интересовало, что итальянские спецслужбы знают о Мифсаде, который обещал компромат от России на Хиллари Клинтон", - отмечает портал.

Гостям из США якобы были продемонстрированы секретные записи о профессоре. В поле зрения итальянской разведки Мифсад, как утверждается, попал еще до расследования о вмешательстве в выборы.

Источники издания полагают, что госсекретарь США Майкл Помпео в ходе начавшегося во вторник визита в Рим также может обсудить данную тему с представителями спецслужб страны.

В ходе предвыборной кампании Мифсад якобы сообщил члену команды внешнеполитических советников нынешнего президента Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу об имевшемся у россиян компромате на кандидата от демократов - экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Трампом и РФ. Он утверждал при этом, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.