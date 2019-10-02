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Ситуация на Корейском полуострове

Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет

Действия Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Япония выражает протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет, одна из которых упала в японской эксклюзивной экономической зоне. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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"Сегодня Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест. Мы продолжим тесное сотрудничество с США и международным сообществом по проблеме Северной Кореи", - сказал он.

По данным японского правительства, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля 2019 года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеАбэ, Синдзо
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