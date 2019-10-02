СМИ: КНДР могла осуществить запуск ракеты с подводной лодки

ТАСС, 2 октября. КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея).

По его данным, ракета типа БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок) была запущена из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР и пролетела 450 км. "Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и сохраняют готовность", - говорится в заявлении ОКНШ. В комитете также призвали КНДР прекратить подобные действия, которые только усиливают напряженность на Корейском полуострове.

Отмечается также, что командование войск США в Южной Корее было оповещено о запусках. "Мы знаем о сообщениях о возможном ракетном запуске КНДР. Мы продолжаем следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками в регионе", - указал официальный представитель командования полковник Ли Питерс в ответ на запрос Yonhap.

По данным японского правительства, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.