NYT: Трамп предлагал открывать огонь по ногам мигрантов на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на состоявшейся в марте встрече со своими помощниками предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в администрации главы Белого дома.

Так, по информации издания, Трамп на одной из встреч в Овальном кабинете Белого дома выдвинул идею открывать огонь по ногам нелегальных мигрантов в момент пересечения границы. Присутствовавшие, в числе которых были занимавшая тогда пост министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, госсекретарь Майкл Помпео, бывший начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн, советники американского лидера Стивен Миллер и Джаред Кушнер, а также исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, отвергли данную инициативу президента как противоречащую законодательству.

Источники газеты отмечают, что в частных беседах Трамп высказывался за еще более необычные меры в отношении мигрантов. Так, по данным NYT, он предлагал вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов и даже интересовался приблизительной стоимостью такого проекта. Помимо этого, хозяин Белого дома выступал за то, чтобы подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество, а также снабдить ее колючей проволокой.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году он пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Хозяин Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам Малвэни, это позволит главе Белого дома получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с соседней страной протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.