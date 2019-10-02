В Сингапуре считают, что Пекин не планирует ввода войск в Гонконг

СИНГАПУР, 2 октября. /ТАСС/. Пекин не планирует в настоящее время ввода войск в Гонконг, поскольку не желает повторения событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь. Такое мнение выразил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в интервью газете The Washington Post, выдержки из которого были опубликованы в среду.

"Это (военная операция - прим. ТАСС) могло бы стать худшим сценарием. И что потом они будут делать с Гонконгом? Полностью уничтожат этот район?" - задался вопросом глава правительства. "Думаю, Пекин сейчас находится в раздумьях, как урегулировать данную ситуацию без явного вмешательства", - продолжил он. По мнению Ли Сянь Луна, "одновременно китайское правительство очень обеспокоено проблемами внутренней сплоченности, поскольку нет простого решения ни для Гонконга, ни для Синьцзяна, Тибета или же Тайваня".

Во вторник, в день 70-й годовщины образования КНР, во многих районах бывшего британского анклава прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями и беспорядками. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, забрасывали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студентов выражают готовность продолжать свои выступления.