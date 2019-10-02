Спикером парламента Индонезии впервые стала женщина

СИНГАПУР, 2 октября. /ТАСС/. Пост спикера Совета народных представителей (нижней палаты парламента Индонезии) впервые заняла женщина. Как пишет в среду газета The Jakarta Post, ей стала Пуан Махарани, внучка национального героя и одного из основателей современной Индонезии Сукарно.

"Наконец, спустя 74 года, парламент страны возглавила женщина. Надеюсь, это станет примером для многих женщин республики, что не нужно бояться реализовывать себя в различных областях", - сказала 46-летняя Пуан. Ее 72-летняя мать Мегавати Сукарнопутри является лидером крупнейшей в стране Индонезийской демократической партии борьбы.

Эксперты отмечают, что новый спикер, которая до недавнего времени занимала пост министра-координатора по вопросам развития человеческого потенциала и культуры, стала одним из главных кандидатов для участия в президентских выборах 2024 года. Кроме того, политологи указывают, что Пуан к 2020 году сменит свою мать на посту председателя крупнейшей партии страны, которая по итогам апрельских выборов получила наибольшее число мест в составе нового парламента.

Сукарно руководил страной с 1945 по 1967 год, его дочь Мегавати Сукарнопутри стала первой женщиной-президентом республики, этот пост она занимала в период с 2001 по 2004 год.