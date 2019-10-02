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США готовы использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии

Стороны договорились сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в регионе, отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США по итогам встречи в Пентагоне главы комитета генерала Марка Милли с южнокорейским и японским коллегами.

"Генерал Милли подтвердил твердую решимость США защищать Южную Корею и Японию в случае необходимости и обеспечить сдерживание [в регионе], используя весь спектр военных возможностей США, - отметили в комитете. - Стороны договорились совместно реагировать на общие озабоченности в сфере безопасности и сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в регионе".

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