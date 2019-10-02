Guardian: в ДЮП поддерживают новый план Джонсона о будущем Северной Ирландии после Brexit

ТАСС, 2 октября. Лидер Североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер поддерживает план премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Об этом во вторник вечером сообщила газета The Guardian.

Источники в ДЮП также сообщили, что партия в целом довольна новым предложением Джонсона.

Отмечается, что одним из центральных положений нового плана является воссоздание британо-ирландского министерского совета, созданного по Белфастскому соглашению, но не собиравшемуся уже три года. Совет позволит представителям Парламента Северной Ирландии и Дублину контролировать будущий регуляторный режим на острове Ирландия.

Однако, как отмечает газета, план Джонсона может столкнуться с критикой со стороны ЕС. В частности, вице-премьер и министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени уже заявил, что предложение Джонсона не сможет стать основой для соглашения по Brexit.

Как проинформировала ранее во вторник газета The Daily Telegraph, Джонсон в среду представит план под условным названием "Две границы на четыре года".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из состава сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а премьер-министр была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.