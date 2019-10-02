Делегация представителей движения "Талибан" посетит Исламабад

ИСЛАМАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) посетят в среду Исламабад для обсуждения развития событий вокруг мирного процесса в Афганистане. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Делегация высокого уровня во главе с Муллой Абдулом Гани Барадаром посетит Исламабад в среду, 2 октября", - сообщает Шахин. "Делегация проведет переговоры с официальными лицами страны по ряду важных вопросов, - отмечает представитель талибов. - Встреча в Пакистане станет четвертой по счету после визита в Россию, Китай и Иран".

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с представителями радикального движения "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.