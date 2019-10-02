Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 перекачивает топливо у берегов Сирии

ТАСС, 2 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что освобожденный в середине августа властями Гибралтара и находящийся под санкциями США иранский танкер Adrian Darya 1 передает нефть у берегов Сирии другому судну.

"Несмотря на данное Великобритании обещание министра иностранных дел Ирана [Джавада] Зарифа о том, что танкер Adrian Darya 1 не будет поставлять топливо в Сирию, в настоящее время он перекачивает топливо у сирийского побережья, - написал в среду Помпео на своей странице в Twitter. - Потребует ли мир ответа от Ирана, если эта нефть поставляется Сирии?"

К своей записи американский госсекретарь прикрепил спутниковый снимок, на котором видны два расположенных рядом друг с другом судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1. На изображении также указано, что два судна находятся у побережья сирийского города Банияс, в районе порта которого расположен нефтеперерабатывающий завод.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало 10 сентября посла Ирана, заявив ему о нарушении Тегераном гарантий относительно маршрута движения иранского танкера Adrian Darya 1, освобожденного властями Гибралтара. По версии МИД, Тегеран "неоднократно гарантировал правительству Гибралтара, что Grace 1/Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть ни одному субъекту, находящемуся под санкциями ЕС, в Сирии или где бы то ни было".

Агентство Associated Press опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен освобожденный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.